Глейхенгауз назвал фигуристку Валиеву светом в темном мире

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз выразил поддержку российской фигуристке Камиле Валиевой после того, как она заняла четвертое место на Олимпийских играх в Пекине. Об этом он написал в сторис в своем Instagram.

В четверг Валиева заняла четвертое место в соревнованиях одиночниц на Олимпиаде. Золото выиграла россиянка Анна Щербакова. Второй стала еще одна представительница России Александра Трусова, бронзовым призером - японка Каори Сакамото.

"Ты свет в нашем темном мире. Мы вместе пройдем через это", - написал Глейхенгауз.

Также Глейхенгауз поздравил с завоеванием золотой медали Олимпийских игр Щербакову: "Олимпийская чемпионка. Горжусь тобой!"

"Ты сотворила историю! Легендарные пять четверных", - прокомментировал он выступление Трусовой.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.