Глейхенгауз назвал фигуристку Валиеву светом в темном мире

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз выразил поддержку российской фигуристке Камиле Валиевой после того, как она заняла четвертое место на Олимпийских играх в Пекине. Об этом он написал в сторис в своем Instagram.
В четверг Валиева заняла четвертое место в соревнованиях одиночниц на Олимпиаде. Золото выиграла россиянка Анна Щербакова. Второй стала еще одна представительница России Александра Трусова, бронзовым призером - японка Каори Сакамото.
"Ты свет в нашем темном мире. Мы вместе пройдем через это", - написал Глейхенгауз.
Также Глейхенгауз поздравил с завоеванием золотой медали Олимпийских игр Щербакову: "Олимпийская чемпионка. Горжусь тобой!"
"Ты сотворила историю! Легендарные пять четверных", - прокомментировал он выступление Трусовой.
Олимпийские игры завершатся 20 февраля.