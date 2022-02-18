Хоккеист Андронов восхищен тем, как российские фигуристки справились с давлением на Играх

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Нападающий сборной России по хоккею, олимпийский чемпион 2018 года Сергей Андронов отметил, что восхищен тем, как молодые российские фигуристки справились с давлением на Олимпиаде в Пекине. Об этом Андронов рассказал журналистам.

Победу в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине одержала 17-летняя Анна Щербакова. Ее ровесница Александра Трусова заняла второе место. 15-летняя Камила Валиева стала четвертой.

"Очень рад за девочек. Они доминируют сейчас, тем более такие маленькие. Восхищает, как они выдерживают. Взрослые мужики порой трясутся", - сказал Андронов.

Сборная России по хоккею в полуфинале олимпийского турнира в пятницу сыграет с командой Швеции. Встреча начнется в 16:10 мск.