Шарипзянов: российские хоккеисты должны сыграть со шведами строго и дисциплинированно

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею должна строго и дисциплинированно сыграть в обороне в матче полуфинала олимпийского турнира против команды Швеции. Такое мнение журналистам высказал защитник российской команды Дамир Шарипзянов.

Матч состоится 18 февраля и начнется в 16:10 мск.

"Против шведов надо сыграть строго, дисциплинированно, в обороне все подчистить, а у наших нападающих моменты будут", - сказал Шарипзянов.

Защитник является серебряным призером молодежного чемпионата мира 2016 года и обладателем Кубка Гагарина прошлого сезона.

"На молодежном чемпионате мира немного головой не доходишь, как это важно, ты молодой, горячий, у тебя еще все впереди. С Кубком Гагарина сложно сравнивать - ты каждый год имеешь возможность играть в плей-офф, а Олимпиада раз в четыре года. Непонятно, поедешь на нее ты или нет. На Олимпиаде ты играешь за страну, так что это очень важно для меня и всех ребят", - добавил он.