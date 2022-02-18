Сборная Финляндии стала первым финалистом олимпийского хоккейного турнира

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Сборная Финляндии со счетом 2:0 обыграла команду Словакии в полуфинальном матче олимпийского хоккейного турнира. Встреча прошла в Пекине.

Заброшенными шайбами отметились Сакари Маннинен (16-я минута) и Харри Песонен (60).

Маннинен является хоккеистом уфимского "Салавата Юлаева". Ворота сборной Финляндии защищал голкипер "Сибири" Харри Сятери. Финские хоккеисты на нынешнем турнире одержали пять побед в пяти матчах и являются единственной командой, не потерпевшей ни одного поражения.

Во втором полуфинале сыграют сборные России и Швеции. Встреча пройдет в пятницу и начнется в 16:10 мск. Матч за третье место пройдет 19 февраля и начнется в 16:10 мск. Финал состоится 20 февраля, начало - в 07:10 мск.

Сборная Финляндии во второй раз вышла в финал Олимпийских игр. В 2006 году финская команда в решающем матче уступила шведам (2:3). В 1988 году финны завоевали серебряные медали, однако тогда плей-офф олимпийского турнира не проводился, победитель определялся по круговой системе, олимпийским чемпионом стала сборная СССР. В активе сборной Финляндии также три бронзовые медали Олимпийских игр, лучшим результатом словаков на Олимпиадах является четвертое место на Играх 2010 года в Ванкувере.

Действующим олимпийским чемпионом является сборная России. В финальном матче в 2018 году российские хоккеисты со счетом 4:3 в овертайме обыграли немцев.