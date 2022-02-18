Гол и две результативные передачи Барабанова не помогли "Сан-Хосе" обыграть "Ванкувер"

ТАСС, 18 февраля. "Сан-Хосе" в овертайме уступил "Ванкуверу" со счетом 4:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Брок Бёсер (15-я минута), Куинн Хьюз (18), Юхо Ламикко (31), Конор Гарланд (55) и Джей Ти Миллер (63). У проигравших шайбы забросили Логан Кутюр (24), Тимо Майер (35, 41) и Александр Барабанов (60), на счету которого также две результативные передачи. Российский защитник "Ванкувера" Василий Подколзин результативными действиями не отметился.

Барабанов в текущем сезоне НХЛ набрал 26 очков (7 заброшенных шайб + 19 результативных передач) в 40 играх.

В других встречах дня "Виннипег" со счетом 5:3 обыграл "Сиэтл", а "Эдмонтон" благодаря дублю Леона Драйзайтля и двум результативным передачам Коннора Макдэвида обыграл "Анахайм" - 7:3.

В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона "Сан-Хосе" с 49 очками в 48 матчах занимает седьмое место, "Ванкувер", набрав 52 очка в 50 встречах, расположился на шестой строчке в том же дивизионе. В следующем матче "Сан-Хосе" примет 21 февраля "Вегас", "Ванкувер" в домашнем матче сыграет с "Анахаймом" 20 февраля.