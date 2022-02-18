Духовник рассказал о настрое российских хоккеистов на Олимпиаде в Пекине

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею настроена на достижение результата на Олимпийских играх в Пекине. Об этом ТАСС по телефону рассказал духовник олимпийской сборной России протоиерей Андрей Алексеев.

Российская команда в пятницу проведет матч против шведов в полуфинале Олимпийских игр в Пекине. Начало - 16:10 по московскому времени.

"С хоккейной сборной пообщаться удалось, причем в полном составе, - сказал Алексеев. - Отрадно, что желание исходило от самих хоккеистов, от руководства сборной, я бы назвал эту встречу очень мощной по своему внутреннему содержанию, у меня было ощущение, что я присутствую в большой и дружной семье. Мы послужили молебен, а после был хороший мужской разговор. С кем-то - с Ильей Ковальчуком, Сережей Андроновым, Никитой Гусевым, Никитой Нестеровым и другими - мы вспоминали победный Пхёнчхан, нашу общую радость и благодарственный молебен в храме Христа Спасителя, который возглавил святейший патриарх Кирилл".

"Патриарх говорил тогда ребятам важные и нужные слова с мудрым отеческим назиданием, главное, что у них была и есть готовность слышать такие слова. И сейчас у команды прекрасный настрой и большая воля к победе, а дальше - все в их руках. И бог им в помощь", - добавил собеседник агентства.