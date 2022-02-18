Юрист из США заявила, что исход дела Валиевой зависит от причин положительной допинг-пробы

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /ТАСС/. Исход разбирательства по делу российской фигуристки Камилы Валиевой зависит от того, какие объяснения будут представлены в связи с предполагаемым наличием запрещенного вещества в ее допинг-пробе, в отношении спортсменки могут проявить мягкость, если для этого есть основания. Такое мнение в комментарии для ТАСС выразила профессор права из Университета Дьюка (штат Северная Каролина) Дориан Ламбеле Колман, которая является одним из руководителей центра спортивного права, действующего при указанном учебном заведении.

"Я очень надеюсь, что мы вновь скоро увидим Камилу Валиеву на соревнованиях. Она является выдающимся исполнителем. Будет ли она на какое-то время отстранена, зависит от ряда факторов, включая то, подтвердятся ли первые результаты, если подтвердятся, будет ли удовлетворительное объяснение наличия триметазидина в ее пробе", - отметила эксперт, отвечая на вопрос о том, каким, по ее мнению, может быть исход дела Валиевой с юридической точки зрения.

Колман, которая ранее участвовала в разработке программы тестирования на допинг для Федерации легкой атлетики США, также добавила: "Вследствие юридических норм, применимых в ее деле, и подхода Спортивного арбитражного суда к допинговым делам в целом в отношении нее, вероятно, будет проявлена некоторая мягкость в случае каких-либо будущих санкций, если будет ясно, что указанное вещество было принято непреднамеренно, или кто-то, отвечающий за нее, настаивал на том, чтобы она приняла его".

Профессор, готовившая для властей США документы в рамках консультаций, которые содействовали учреждению Всемирного антидопингового агентства, в среду опубликовала в газете "Вашингтон пост" комментарий. В нем подчеркивается: "Решение Спортивного арбитражного суда о допуске Валиевой к соревнованиям на этой неделе подверглось повсеместной критике как произвол учреждения, руководствующегося коммерческими и политическими интересами. На самом деле, это решение было хрестоматийным применением устоявшегося закона. Кроме того, оно имело этические обоснования".

"Для дела Валиевой до сих пор было характерно отсутствие доказательств. Как у ее оппонентов для предъявления ей обвинений, так и у нее для своей защиты. Бремя доказывания в плане демонстрации того, что они могут показать обоснованность обвинений в допинге, лежало на олимпийских организациях, - отмечается в статье Колман. - В сочетании с тем, что Валиевой несомненно был бы нанесен невосполнимый ущерб в случае подтверждения ее отстранения, решение о ее допуске к соревнованиям с юридической точки зрения не было удивительным. В действительности любой иной исход был бы политизированным".

В комментарии Колман также приводятся экспертные оценки, согласно которым употребление триметазидина никоим образом не способствовало бы спортивным успехам Валиевой.

О деле Валиевой

Допинг-проба Валиевой, взятая 25 декабря, выявила наличие в ней запрещенного вещества. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля сразу после получения результатов исследования пробы приняло решение о временном отстранении фигуристки от участия в соревнованиях, однако независимый от РУСАДА дисциплинарный комитет удовлетворил апелляцию Валиевой и снял эти ограничения. МОК, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев официально выразили несогласие с допуском россиянки, однако 14 февраля панель Спортивного арбитражного суда отклонила их апелляции на решение независимого дисциплинарного комитета РУСАДА.