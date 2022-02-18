Семшов: шансы "Зенита" на проход "Бетиса" в Лиге Европы не изменились

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Шансы санкт-петербургского "Зенита" на выход в 1/8 финала Лиги Европы не изменились после домашнего поражения от испанского "Бетиса". Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник сине-бело-голубых Игорь Семшов, ныне являющийся тренером подмосковных "Химок".

В четверг "Зенит" дома проиграл "Бетису" со счетом 2:3 в первом матче раунда плей-офф за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы.

"Сильно не удивило начало матча с двумя пропущенными мячами, мы понимали: что "Зенит" все-таки не в игровых кондициях, одно дело проводить товарищеские встречи, другое дело - официальные, - сказал Семшов. - "Бетис" в игровом тонусе, проводят матчи в чемпионате. Просто у "Зенита" такой провал произошел, пропустили два мяча, не могли даже перебраться на чужую половину поля. Потом команда сравняла счет, неплохо смотрелась, поймали игровой тонус, имели несколько хороших моментов, но, к сожалению, допустили ошибку, которая привела к третьему пропущенному мячу".

"Во втором тайме "Бетис" уже играл по счету, был момент у Далера Кузяева, если бы забил, другая игра могла получиться. Игра в Испании по-другому сложится, "Зенит" провел официальный матч, команда прекрасно понимает силу "Бетиса" вживую, будет непросто, но обыгрывать всех можно. Я думаю, что шансы "Зенита" на проход дальше не изменились", - добавил собеседник агентства.

Семшов отметил, что "Зениту" будет интересно проверить силы на фоне "Бетиса". "Я думаю, что надо обыгрывать "Бетис", шансы будут, но мы понимаем силу соперника, игровая команда с хорошим техническим оснащением, команда хорошо выполняет многие футбольные элементы, - отметил он. Добавятся футболисты, которые не играли, плюс поддержка болельщиков, но ничего страшного, "Зенит" опытная команда в еврокубках, все возможно. Если разберут игру и сделают выводы, то шансы на проход есть".

Ответный матч между "Зенитом" и "Бетисом" пройдет 24 февраля в Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин". Начало игры - 23:00 мск. Соперник победителя этой пары по 1/8 финала Лиги Европы определится 25 февраля во время жеребьевки в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций в швейцарском Ньоне.