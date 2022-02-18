Российские пары провели заключительную тренировку перед короткой программой на Олимпиаде

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Российские пары Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также Евгения Тарасова и Владимир Морозов провели заключительную тренировку перед выступлением с короткой программой на Олимпийских играх в Пекине.

Соревнования по фигурному катанию среди спортивных пар стартуют в Пекине в 18:30 по местному времени (13:30 мск). Из россиян первыми на лед под 16-м стартовым номером выйдут Мишина и Галлямов (16:17 мск), Тарасова и Морозов выступят 18-ми (16:30 мск), завершат программу дня Бойкова и Козловский (16:37 мск).