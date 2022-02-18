Шипулин: фигуристка Валиева психологически сломлена, чувствуется политическое давление

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Фигуристка Камила Валиева, которая заняла четвертое место в соревнованиях одиночниц на Олимпийских играх в Пекине, психологически сломлена, чувствуется политическое давление. Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту, чемпион мира по биатлону Антон Шипулин.

"Психологически она сломлена, и, конечно, кто бы что ни говорил, мы не будем разбираться сейчас в том, виновата ли она, принимала ли она допинг или это была случайность или еще какой-то фактор. Самое обидное, что результаты теста знали заранее некие международные организации, но почему-то озвучили его после того, как наши спортсмены завоевали золото. За это больше всего обидно, чувствуется какое-то политическое давление", - сказал он.

17 февраля Валиева заняла четвертое место в соревнованиях одиночниц на Олимпийских играх. Олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова, второе место заняла Александра Трусова.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляции на это решение. В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции.

Валиева тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71).