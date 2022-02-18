{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Хартикайнен заявил, что в финале Олимпиады будет рад сыграть и с россиянами, и со шведами

Сборная Финляндии в решающем матче сыграет с победителем игры между командами России и Швеции

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Нападающий сборной Финляндии по хоккею Тему Хартикайнен будет рад сыграть в финале Олимпиады и с россиянами, и со шведами, так как в обеих командах у него немало друзей. Об этом он рассказал журналистам.

"Конечно, это важный момент для нас, и, возможно, выход в финал является единственным в твоей жизни. Будем наслаждаться этим финалом. Было бы здорово сыграть против кого-то из соперников, и у россиян, и у шведов в составе много моих друзей", - сказал Хартикайнен.

Финские хоккеисты вышли в финал олимпийского турнира, обыграв словаков со счетом 2:0. Полуфинал между россиянами и шведами начнется в пятницу в 16:10 мск.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Французская биатлонистка Бреза-Буше стала олимпийской чемпионкой в масс-старте
Второй стала норвежка Тириль Экхофф, третьей - ее соотечественница Марте Рёйселанн
Читать полностью