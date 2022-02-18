Французская биатлонистка Бреза-Буше стала олимпийской чемпионкой в масс-старте

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 18 февраля. /ТАСС/. Французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше завоевала золотую медаль в масс-старте на Олимпийских играх в Пекине.

Серебряную медаль завоевала норвежка Тириль Экхофф (отставание 15,3 секунды; 4 промаха), бронзовым призером стала ее соотечественница Марте Рёйселанн (+34,9; 4). Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, финишировавшая пятой (+1.11,0; 6). Ульяна Нигматуллина заняла 17-е место (+2.56,3; 6), Ирина Казакевич - 20-е (+3.16,6; 7).

Бреза-Буше 25 лет, она впервые в карьере стала олимпийской чемпионкой, на Играх 2018 года француженка выиграла бронзу в эстафете. Экхофф 31 год, она является двукратной олимпийской чемпионкой, норвежка завоевала восьмую олимпийскую медаль в карьере. На трех Олимпиадах подряд Экхофф становится призером в масс-старте, на Играх в Сочи и Пхёнчхане она выиграла бронзовые награды. Рёйселанн 31 год, на Играх в Пекине норвежка выиграла уже пять медалей в шести гонках, ранее она стала олимпийской чемпионкой в смешанной эстафете, спринте и гонке преследования, а также завоевала бронзу в индивидуальной гонке.

Сборная Норвегии лидирует в медальном зачете Олимпиады, завоевав 14 золотых, восемь серебряных и девять бронзовых наград. Вторыми идут немцы (10 золотых, семь серебряных, пять бронзовых медалей), третьими - американцы (8-8-5). Сборная России занимает девятое место (5-9-13). По общему числу наград россияне занимают второе место, завоевав 27 медалей и уступая только норвежцам (31).

Позднее в пятницу пройдет мужской масс-старт.