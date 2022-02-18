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Олимпиада-2022 в Пекине

Французская биатлонистка Бреза-Буше стала олимпийской чемпионкой в масс-старте

Второй стала норвежка Тириль Экхофф, третьей - ее соотечественница Марте Рёйселанн
Жюстин Бреза-Буше Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Жюстин Бреза-Буше
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 18 февраля. /ТАСС/. Французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше завоевала золотую медаль в масс-старте на Олимпийских играх в Пекине.

Серебряную медаль завоевала норвежка Тириль Экхофф (отставание 15,3 секунды; 4 промаха), бронзовым призером стала ее соотечественница Марте Рёйселанн (+34,9; 4). Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, финишировавшая пятой (+1.11,0; 6). Ульяна Нигматуллина заняла 17-е место (+2.56,3; 6), Ирина Казакевич - 20-е (+3.16,6; 7).

Бреза-Буше 25 лет, она впервые в карьере стала олимпийской чемпионкой, на Играх 2018 года француженка выиграла бронзу в эстафете. Экхофф 31 год, она является двукратной олимпийской чемпионкой, норвежка завоевала восьмую олимпийскую медаль в карьере. На трех Олимпиадах подряд Экхофф становится призером в масс-старте, на Играх в Сочи и Пхёнчхане она выиграла бронзовые награды. Рёйселанн 31 год, на Играх в Пекине норвежка выиграла уже пять медалей в шести гонках, ранее она стала олимпийской чемпионкой в смешанной эстафете, спринте и гонке преследования, а также завоевала бронзу в индивидуальной гонке.

Сборная Норвегии лидирует в медальном зачете Олимпиады, завоевав 14 золотых, восемь серебряных и девять бронзовых наград. Вторыми идут немцы (10 золотых, семь серебряных, пять бронзовых медалей), третьими - американцы (8-8-5). Сборная России занимает девятое место (5-9-13). По общему числу наград россияне занимают второе место, завоевав 27 медалей и уступая только норвежцам (31).

Позднее в пятницу пройдет мужской масс-старт.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Норвегия148931
2Германия107522
3США88521
4Китай84214
5Швеция74415
6Швейцария72514
7Австрия67417
8Нидерланды65415
9Россия591327
10Франция57214
11Канада461222
12Япония35917
13Италия27716
14Южная Корея2417
15Словения2327
16Финляндия1236
17Австралия1214
18Новая Зеландия1102
19Венгрия1023
20Чехия1012
21Словакия1001
22Белоруссия0202
23Испания0101
23Украина0101
25Польша0011
25Латвия0011
25Бельгия0011
25Эстония0011

 

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