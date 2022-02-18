Французская биатлонистка Бреза-Буше стала олимпийской чемпионкой в масс-старте

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 18 февраля. /ТАСС/. Французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше завоевала золотую медаль в масс-старте на Олимпийских играх в Пекине.
Серебряную медаль завоевала норвежка Тириль Экхофф (отставание 15,3 секунды; 4 промаха), бронзовым призером стала ее соотечественница Марте Рёйселанн (+34,9; 4). Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, финишировавшая пятой (+1.11,0; 6). Ульяна Нигматуллина заняла 17-е место (+2.56,3; 6), Ирина Казакевич - 20-е (+3.16,6; 7).
Бреза-Буше 25 лет, она впервые в карьере стала олимпийской чемпионкой, на Играх 2018 года француженка выиграла бронзу в эстафете. Экхофф 31 год, она является двукратной олимпийской чемпионкой, норвежка завоевала восьмую олимпийскую медаль в карьере. На трех Олимпиадах подряд Экхофф становится призером в масс-старте, на Играх в Сочи и Пхёнчхане она выиграла бронзовые награды. Рёйселанн 31 год, на Играх в Пекине норвежка выиграла уже пять медалей в шести гонках, ранее она стала олимпийской чемпионкой в смешанной эстафете, спринте и гонке преследования, а также завоевала бронзу в индивидуальной гонке.
Сборная Норвегии лидирует в медальном зачете Олимпиады, завоевав 14 золотых, восемь серебряных и девять бронзовых наград. Вторыми идут немцы (10 золотых, семь серебряных, пять бронзовых медалей), третьими - американцы (8-8-5). Сборная России занимает девятое место (5-9-13). По общему числу наград россияне занимают второе место, завоевав 27 медалей и уступая только норвежцам (31).
Позднее в пятницу пройдет мужской масс-старт.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Норвегия
|14
|8
|9
|31
|2
|Германия
|10
|7
|5
|22
|3
|США
|8
|8
|5
|21
|4
|Китай
|8
|4
|2
|14
|5
|Швеция
|7
|4
|4
|15
|6
|Швейцария
|7
|2
|5
|14
|7
|Австрия
|6
|7
|4
|17
|8
|Нидерланды
|6
|5
|4
|15
|9
|Россия
|5
|9
|13
|27
|10
|Франция
|5
|7
|2
|14
|11
|Канада
|4
|6
|12
|22
|12
|Япония
|3
|5
|9
|17
|13
|Италия
|2
|7
|7
|16
|14
|Южная Корея
|2
|4
|1
|7
|15
|Словения
|2
|3
|2
|7
|16
|Финляндия
|1
|2
|3
|6
|17
|Австралия
|1
|2
|1
|4
|18
|Новая Зеландия
|1
|1
|0
|2
|19
|Венгрия
|1
|0
|2
|3
|20
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|21
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|22
|Белоруссия
|0
|2
|0
|2
|23
|Испания
|0
|1
|0
|1
|23
|Украина
|0
|1
|0
|1
|25
|Польша
|0
|0
|1
|1
|25
|Латвия
|0
|0
|1
|1
|25
|Бельгия
|0
|0
|1
|1
|25
|Эстония
|0
|0
|1
|1