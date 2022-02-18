Канадские керлингисты завоевали бронзовые медали Олимпиады в Пекине

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная Канады по керлингу со счетом 8:5 обыграла команду США в матче за третье место на Олимпийских играх в Пекине.

В состав канадцев входили Брэд Гушу (скип), Марк Николс, Бретт Галлант, Джефф Уокер и Марк Кеннеди (запасной).

Матч команд на предварительном этапе олимпийского турнира завершился победой команды Канады со счетом 10:5. Сборная России не смогла пробиться в полуфинал, заняв восьмое место на предварительном этапе.

Для мужской сборной Канады по керлингу это первая бронзовая медаль в истории Олимпийских игр, ранее она завоевывала три золотые (2006, 2010 и 2014) и две серебряные (1998, 2002) награды. Команда США стала победителем олимпийского турнира в 2018 году, также на ее счету бронзовая медаль 2006 года.

В финале олимпийского турнира встретятся команды Швеции и Великобритании, матч пройдет 19 февраля, начало - в 09:05 по мск.