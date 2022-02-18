Фристайлист Ридзик считает, что не смог претендовать на олимпийское золото из-за ошибки

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 18 февраля. /ТАСС/. Фристайлист Сергей Ридзик, ставший третьим на Олимпийских играх в соревнованиях по ски-кроссу, считает, что из-за своей ошибки на старте не смог претендовать на золото или серебро. Об этом он рассказал журналистам.

"Во втором заезде у меня возникли некоторые трудности, хотя не скажу, что он был самый сложный. В третьем заезде, когда опять из-за ошибки я выехал четвертым, у меня было некоторое ощущение, что для меня эти соревнования закончились, но до финиша оставалось больше километра, поэтому были шансы пробиться, что я и сделал. Большой финал, четвертый заезд, не скажу, что он был очень тяжелый - были моменты, когда приходилось атаковать, защищать позицию, но я также допустил ошибку на стартовой секции, что в дальнейшем не позволило пробиться на лидирующие позиции", - сказал спортсмен.

По его словам, он пока не знает, будет ли участвовать в отборе на Олимпиаду 2026 года. "Не знаю", - ответил он на соответствующий вопрос ТАСС.

Олимпийским чемпионом в ски-кроссе стал швейцарец Райан Регез, вторым финишировал его соотечественник Алекс Фива. Представитель сборной России Кирилл Сысоев завершил выступления на стадии 1/8 финала, Игорь Омелин - в четвертьфинале.

Ридзику 29 лет, он представляет общество "Динамо". В 2018 году на Олимпийских играх в Пхёнчхане в ски-кроссе он также стал бронзовым призером.