Конькобежец Кулижников заявил, что испытывал проблемы с психикой после коронавируса

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Российский конькобежец Павел Кулижников столкнулся с проблемами с психикой после заболевания коронавирусом. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

"Постковидное состояние сказалось на психике, - сказал Кулижников. - Головокружения постоянные, тревога, паника, мучаюсь вообще. Встаешь, после каждого повтора у тебя голова кружится, то ли ты в обморок упадешь, то ли запаникуешь, убежишь куда-то, и происходило это с лета, так на протяжении до сегодняшнего момента. Ты с человеком общаешься и теряешь фокус беседы. Есть мысли, как с этим бороться".

"Просто Олимпиада была, надо было лечиться и тренироваться, а это все несовместимо. Выбрали рискнуть, потому что кроме меня никого нет, кто сбегает хотя бы как я в такой форме, как сейчас. Лучше никого нет. Вот так и получается. Попробовали, рискнули, чуда не случилось", - добавил Кулижников.

В пятницу Кулижников дебютировал на Олимпийских играх, приняв участие в забеге на дистанции 1 000 м. В декабре 2020 года спортсмен перенес коронавирус. Кулижникову 27 лет, он является действующим рекордсменом мира на дистанции 1 000 м. На счету спортсмена восемь золотых медалей чемпионатов мира.