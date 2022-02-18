Сборная России завоевала одну награду в 14-й медальный день Олимпийских игр в Пекине

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали одну бронзовую награду в 14-й медальный день Олимпийских игр в Пекине. В пятницу на Олимпиаде было разыграно шесть комплектов наград.

Бронзовую медаль завоевал российский фристайлист Сергей Ридзик, выступавший в соревнованиях по ски-кроссу.

Сборная России занимает девятое место в медальном зачете Олимпиады, российские спортсмены завоевали пять золотых, девять серебряных и 13 бронзовых наград. Лидером зачета остается сборная Норвегии (15 золотых, восемь серебряных, 11 бронзовых), второе место занимают немцы (10-7-5), третье - американцы (8-8-5). Четвертую позицию занимает команда Китая (8-4-2), далее идут шведы, нидерландцы (обе сборные: 7-5-4), швейцарцы (7-2-5) и австрийцы (6-7-4). По общему количеству завоеванных наград россияне занимают второе место с 27 медалями, уступая только норвежцам (34).

В субботу будет разыграно 11 комплектов медалей. Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.