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Олимпиада-2022 в Пекине

Сборная Норвегии установила рекорд по числу золотых медалей на одной зимней Олимпиаде

Спортсмены страны завоевали 15 золотых наград
Йоханнес Бё Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Йоханнес Бё
© Станислав Красильников/ТАСС

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Норвежские спортсмены установили новый рекорд по количеству золотых медалей на одних зимних Олимпийских играх. В пятницу биатлонист Йоханнес Бё принес сборной Норвегии 15-ю золотую медаль на Олимпиаде в Пекине.

На Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году норвежцы завоевали 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых наград, став также рекордсменами по общему количеству медалей за одни зимние Игры (39). Также 14 золотых наград было завоевано сборной Канады на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере.

На Играх в столице Китая у норвежцев 15 золотых, восемь серебряных и 11 бронзовых наград.

Сборная Норвегии принимала участие во всех 24 зимних Олимпиадах и восемь раз побеждала в медальном зачете.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Норвегия1581134
2Германия107522
3США88521
4Китай84214
5Швеция75416
5Нидерланды75416
7Швейцария72514
8Австрия67417
9Россия591327
10Франция57214
11Канада471324
12Япония35917
13Италия27716
14Южная Корея2417
15Словения2327
16Финляндия1236
17Австралия1214
18Новая Зеландия1102
19Венгрия1023
20Чехия1012
21Словакия1001
22Белоруссия0202
23Испания0101
23Украина0101
25Польша0011
25Латвия0011
25Бельгия0011
25Эстония0011

 

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Олимпиада-2022 в Пекине
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