Сборная Норвегии установила рекорд по числу золотых медалей на одной зимней Олимпиаде

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Норвежские спортсмены установили новый рекорд по количеству золотых медалей на одних зимних Олимпийских играх. В пятницу биатлонист Йоханнес Бё принес сборной Норвегии 15-ю золотую медаль на Олимпиаде в Пекине.

На Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году норвежцы завоевали 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых наград, став также рекордсменами по общему количеству медалей за одни зимние Игры (39). Также 14 золотых наград было завоевано сборной Канады на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере.

На Играх в столице Китая у норвежцев 15 золотых, восемь серебряных и 11 бронзовых наград.

Сборная Норвегии принимала участие во всех 24 зимних Олимпиадах и восемь раз побеждала в медальном зачете.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.