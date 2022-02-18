Галиев не вошел в состав сборной России по хоккею на полуфинал против шведов

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Стал известен состав сборной России по хоккею на матч полуфинала олимпийского турнира против команды Швеции. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Ворота сборной будет защищать Иван Федотов, игравший во всех матчах олимпийского турнира, запасным вратарем будет Тимур Билялов. В первой пятерке сборной России сыграют защитники Александр Никишин, Никита Нестеров; нападающие Андрей Чибисов, Вадим Шипачев, Кирилл Семенов. Вторую пятерку составят защитники Егор Яковлев и Александр Елесин; нападающие Никита Гусев, Владимир Ткачев, Арсений Грицюк.

В третьей пятерке сыграют защитники Сергей Телегин, Вячеслав Войнов; нападающие Антон Слепышев, Павел Карнаухов, Дмитрий Воронков. Четвертую пятерку составят защитник Дамир Шарипзянов и нападающие Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Сергей Плотников и Артур Каюмов.

Нападающий Станислав Галиев не попал в состав впервые на текущей Олимпиаде. В четырех играх турнира игрок не отметился результативными действиями.

Встреча пройдет в пятницу и начнется в 16:10 мск. Победитель матча сыграет в финале против команды Финляндии, ранее победившей словаков (2:0).