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Олимпиада-2022 в Пекине

Фигуристка Трусова вышла к журналистам, сняв серебряную медаль Олимпиады

В четверг россиянка заняла второе место в женском одиночном катании
Александра Трусова Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Александра Трусова
© Антон Новодережкин/ТАСС

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине российская фигуристка Александра Трусова вышла в микст-зону к журналистам, сняв свою медаль. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"У меня все хорошо. Что касается пяти четверных прыжков за один прокат, я долго к этому шла, радовалась, что все удалось сделать. Это получилось неслучайно, это постепенная работа. Старалась все контролировать", - сказала Трусова.

В пятницу прошла церемония награждения фигуристок, завоевавших медали в одиночных соревнованиях, золото выиграла россиянка Анна Щербакова, набрав 255,95 балла, бронзовую медаль завоевала японка Каори Сакамото (233,13). Трусова завоевала серебро (251,73). После окончания соревнований фигуристка расплакалась перед камерами и в сердцах бросила фразу: "Никогда больше не выйду на лед".

Трусовой 17 лет, она является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года, также россиянка дважды становилась бронзовым призером чемпионатов Европы и бронзовым призером финала Гран-при.

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Олимпиада-2022 в ПекинеТрусова, Александра Вячеславовна
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