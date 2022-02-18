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Зимние олимпийские виды спорта

Министр спорта подтвердил, что Украина подаст заявку на проведение зимней Олимпиады-2030

Ранее Вадим Гутцайт сообщал, что президент Владимир Зеленский поставил перед министерством спорта задачу бороться за проведение Игр в 2030 году

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Украина по-прежнему намерена подать заявку на проведение зимней Олимпиады 2030 года. Об этом заявил в пятницу министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в Верховной раде.

"У нас недостаточно инфраструктуры для зимних видов спорта, мы над этим работаем, видим, где что построить, где что проводить. Мы сейчас смотрим, как завезти и провести зимние Олимпийские игры на Украине в 2030 году", - сказал член правительства.

Ранее Гутцайт сообщал, что украинский президент Владимир Зеленский поставил перед министерством спорта задачу бороться за проведение зимней Олимпиады в 2030 году и юношеских Олимпийских игр в 2028 году. При этом, по словам Гутцайта, Украина намерена сама, без кооперации с какой-либо страной, подавать заявку на проведение Олимпиады.

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Зимние олимпийские виды спорта
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