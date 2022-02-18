Фигуристка Щербакова заявила, что олимпийское золото далось ей тяжелее других медалей

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Золотая олимпийская медаль далась российской фигуристке Анне Щербаковой тяжелее наград других турниров. Об этом она рассказала журналистам после церемонии награждения.

"Самая тяжелая медаль, но олимпийская - самая красивая и лучшая. Легла только в девять утра, спала два часа, по приезде увижусь с родными, они за меня переживали, больше, чем я, хочется их поблагодарить. С Этери Георгиевной [Тутберидзе] мы виделись перед награждением, от нее искренние поздравления. Было ощущение, что просто я была не готова сама радоваться, после результата закончились все эмоции, наверное, поэтому нужно время, чтобы это осознать", - сказала Щербакова.

В четверг Щербакова выиграла золото Олимпиады в женском одиночном катании, набрав 255,95 балла, второй стала еще одна россиянка Александра Трусова (251,73), бронзовым призером - японка Каори Сакамото (233,13). Олимпийская чемпионка Пекина в командном турнире Камила Валиева стала четвертой (224,09).

Щербаковой 17 лет, она тренируется под руководством Этери Тутберидзе и представляет отделение "Хрустальный" Центра спорта и образования "Самбо-70". Россиянка является действующей чемпионкой мира и трехкратной победительницей чемпионатов России.