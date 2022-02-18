Фигуристка Трусова рассказала, что час не могла уехать с арены после соревнований

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова в течение часа не могла уехать с арены после завершения соревнований. Об этом она рассказала журналистам.

"Я сдавала на допинг, сделала это очень быстро. Вышла на улицу в 00:41, а автобус уехал минутой раньше, и после этого час стояла на улице, так как не могла уехать, - сказала Трусова. - Волонтеры искали машину, я уходила на каток, где есть интернет, писала в переводчик им. Через час машину только нашли".

В четверг золото Олимпиады в женском одиночном катании выиграла Анна Щербакова, набрав 255,95 балла, второй стала еще одна россиянка Александра Трусова (251,73), бронзовым призером - японка Каори Сакамото (233,13). Олимпийская чемпионка Пекина в командном турнире Камила Валиева стала четвертой (224,09).