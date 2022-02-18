Фигуристка Трусова прокомментировала исполнение пяти четверных прыжков на Олимпиаде

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Трусова долго шла к исполнению пяти четверных прыжков в одном прокате и рада, что эта цель была достигнута. Об этом она рассказала журналистам.

"Я долго к этому шла, поэтому осознавала это еще вчера и очень рада, что удалось на Олимпиаде их сделать. После последнего прыжка радовалась, что все элементы выполнила. Уверенной на 100% никогда не можешь быть, просто после следующего прыжка я думала, что можно сделать для следующего", - сказала Трусова.

"Прыгала один, радовалась, что удалось его сделать, успокаивалась и переходила на другой элемент, старалась контролировать и отпустила себя только на вращении и дорожке. Я не особо ощущала, что это Олимпиада - понимала, но настраивалась не так, как на прокат, где должна прыгнуть пять четверных. Это то время, к которому я готовилась их сделать, и не было такого, что это получилось случайным - это было постепенной работой, которая привела к успеху на Олимпиаде", - добавила спортсменка.

В произвольной программе на Олимпиаде Трусова стала первой фигуристкой, исполнившей пять четверных прыжков в одном прокате.