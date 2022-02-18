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Олимпиада-2022 в Пекине
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Суй Вэньцзин и Хань Цун установили мировой рекорд в короткой программе у пар на Олимпиаде

Фигуристы набрали 84,41 балла
Суй Вэньцзин и Хань Цун EPA-EFE/FAZRY ISMAIL
Описание
Суй Вэньцзин и Хань Цун
© EPA-EFE/FAZRY ISMAIL

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун установили мировой рекорд в короткой программе среди спортивных пар на Олимпийских играх в Пекине.

За свой прокат китайские спортсмены получили 84,41 балла. Предыдущий рекорд также принадлежал Суй Вэньцзин и Хань Цуну и составлял 82,83 балла, пара установила его 4 февраля в короткой программе командных соревнований на Олимпиаде в Пекине.

26-летняя Сунь Вэньцзин и 29-летний Хань Цун являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года, на счету китайской пары также две золотые и три серебряные медали чемпионатов мира.

Произвольную программу спортивные пары представят 19 февраля, начало - в 14:00 мск.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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