На Олимпиаде в Милане участники будут пользоваться новыми сервисами благодаря сетям 5G

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Участники зимней Олимпиады 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо получат доступ к новым по сравнению с Пекином цифровым сервисам благодаря развертыванию в Италии сетей 5G. Об этом сообщил в пятницу на брифинге руководитель оргкомитета Олимпиады-2026 Винченцо Новари.

"В 2026 году у нас будут развернуты технологии 5G, мы сможем предоставлять сервисы, которые невозможно предоставлять здесь", - сказал он, не став раскрывать деталей планируемых сервисов.

Новари добавил, что в Пекине присутствуют 40 членов команды оргкомитета предстоящей Олимпиады, которые должны будут по возвращении в Италию внедрять полученный в Китае опыт. "Мы многому тут научились, посмотрев, как все организовано в Пекине", - отметил он.

Также Новари сообщил, что на Олимпиаде-2026, вероятно, будут действовать четыре Олимпийские деревни. Он пообещал, что каждая из них будет предоставлять спортсменам и всем проживающим необходимый уровень сервисов, а также отвечать "требованиям устойчивого развития".

Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года примут итальянские города Милан и Кортина-д'Ампеццо. Италия в четвертый раз примет Олимпийские игры. Именно в альпийском городе Кортина-д'Ампеццо в 1956 году сборная СССР впервые приняла участие в зимней Олимпиаде. В 1960 году в Риме прошла летняя Олимпиада, в 2006 году в Турине - зимняя.