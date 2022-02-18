Мэр Милана рассчитывает, что Олимпиада-2026 не будет проходить в формате "пузыря"

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Мэр Милана Джузеппе Сала рассчитывает, что Олимпийские игры 2026 года пройдут в привычных для всех условиях, а не в формате "пузыря", как это было на Играх в Токио и происходит на Олимпиаде в Пекине. Об этом Сала заявил на брифинге, посвященном предстоящей передаче олимпийского огня хозяевам следующих зимних Игр в Милане и Кортине-д'Ампеццо.

"Надеемся, что мы не будем в "пузыре" через четыре года. Но кто знает, что может случиться, и здесь очень важно изучить опыт Китая, поскольку здесь организовано все очень хорошо, - сказал Сала. - Надеюсь, нам повезет с внешними условиями проведения больше. Сейчас все очень сложно".

"Возможно, Милан не самый прекрасный город в Италии, но там объединяются 26 веков истории, - отметил мэр. - Так что, если вы хотите оценить креативность страны, Милан правильное место, чтобы приехать. А Кортина-д'Ампеццо - фантастическое место для спорта".

Сала отметил, что Игры в Италии будут приспособлены к новым условиям. "Мы хотели бы поблагодарить китайских друзей за все, что они сделали для нас, за всю информацию, которой они с нами поделились. Конечно, Игры будут отличаться от того, что в Китае, будут приспособлены к новым условиям, за четыре года может многое измениться", - отметил мэр Милана.

Также Сала подтвердил, что церемония открытия и закрытия Игр состоится на стадионе "Сан-Сиро", который к тому времени не будет снесен. Игры в Италии пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.