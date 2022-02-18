Фигурист Козловский заявил, что выступать на Олимпиаде было легче, чем на тренировках

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Российскому фигуристу Дмитрию Козловскому было намного легче выступать на Олимпийских играх в Пекине, чем на тренировках. Об этом Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, рассказал журналистам.

"Нет, было не тяжело выступать последними, - сказал Козловский. - Давно не было такого спокойного проката, даже на тренировках волнующие бывает. Мы с Сашей настолько привыкли к атмосфере, арене, специалистам, которые ходили на наши тренировки. Единственное, что новое - вы, журналисты, в таком количестве".

Бойкова добавила, что все-таки быть довольным на 100% нельзя. "У нас была помарка, по максимуму довольным быть тяжело, но несмотря на нее, мы пытались выкладываться на максимум возможностей, кайфовать, дарить людям праздник", - сказала она.

По итогам короткой программы Бойкова и Козловский заняли четвертое место, набрав 78,59 балла.

Произвольную программу на Олимпиаде спортивные пары представят 19 февраля.