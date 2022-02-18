Авербух: фигуристы Тарасова и Морозов блестяще откатали короткую программу на Олимпиаде

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов блестяще исполнили короткую программу в соревновании спортивных пар на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух.

"Я хочу сказать, что наши пары большие молодцы. Очень рад за Тарасову и Морозова, они сегодня блестяще откатали короткую программу, проигрывают какие-то сотые китайцам, которые были великолепны. Безукоризненно откатали и Мишина с Галлямовым, но их козырь - это произвольная программа, где они могут показать весь свой технический арсенал, все-таки в короткой они ограничены в возможностях. Отрыв в два балла отыгрываемый, и в произвольной программе все начнется с нуля, вся борьба еще впереди", - сказал Авербух.

"Чуть хуже выступили Бойкова и Козловский, поэтому они немного отстают, но тоже некритично. Они очень сильная пара, но на фоне трех лидирующих пар были чуть слабее", - добавил собеседник агентства.

Тарасова и Морозов занимают второе место после короткой программы (84,25 балла). Лидируют китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун с мировым рекордом (84,41). Третьими идут россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов (82,76). Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (78,59) - четвертые. Произвольную программу на Олимпиаде спортивные пары представят 19 февраля.