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Олимпиада-2022 в Пекине

Мишина: спортивные пары стали допускать меньше ошибок в фигурном катании

Мишина и ее партнер Галлямов идут третьими после короткой программы на Играх в Пекине
Александр Галлямов и Анастасия Мишина Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Галлямов и Анастасия Мишина
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Спортивные пары, выступающие в фигурном катании, за последние годы стали допускать меньше ошибок при исполнении сложных элементов. Такое мнение журналистам высказала российская фигуристка Анастасия Мишина.

"Мне кажется, что в последние годы в парном катании улучшилось качество исполнения элементов, - сказала Мишина. - Многие пары катаются практически без ошибок, и это здорово. Наверное, дальше будут появляться четверные прыжки, выбросы и подкруты".

Мишина выступает в паре с Александром Галлямовым. По итогам короткой программы, прошедшей в пятницу на Олимпийских играх в Пекине, Мишина и Галлямов заняли третье место, набрав 82,76 балла.

Спортивные пары представят произвольную программу на Олимпиаде 19 февраля, начало - в 14:00 мск.

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Олимпиада-2022 в ПекинеМишина, Анастасия ВикторовнаГаллямов, Александр Романович
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