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Допинг в спорте

Бронзового призера Олимпиады-2008 легкоатлетку Окагбаре дисквалифицировали на 10 лет

Спортсменка дисквалифицирована за использование запрещенных веществ и за отказ сотрудничать с независимой организацией по борьбе с допингом в легкой атлетике
Блессинг Окагбаре AP Photo/Nariman El-Mofty, file
Описание
Блессинг Окагбаре
© AP Photo/Nariman El-Mofty, file

ТАСС, 18 февраля. Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU) дисквалифицировала на 10 лет нигерийскую легкоатлетку Блессинг Окагбаре, которая специализируется в беге на короткие дистанции и в прыжках в длину. Об этом сообщает пресс-служба AIU.

Окагбаре получила пятилетнюю дисквалификацию за использование запрещенных веществ и еще пять лет отстранения за отказ сотрудничать с AIU.

Окагбаре 33 года, она является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в прыжках в длину. Также нигерийская спортсменка выигрывала серебро (длина) и бронзу (бег на 200 м) чемпионата мира 2013 года в Москве.

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