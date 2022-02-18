Бронзового призера Олимпиады-2008 легкоатлетку Окагбаре дисквалифицировали на 10 лет

ТАСС, 18 февраля. Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU) дисквалифицировала на 10 лет нигерийскую легкоатлетку Блессинг Окагбаре, которая специализируется в беге на короткие дистанции и в прыжках в длину. Об этом сообщает пресс-служба AIU.

Окагбаре получила пятилетнюю дисквалификацию за использование запрещенных веществ и еще пять лет отстранения за отказ сотрудничать с AIU.

Окагбаре 33 года, она является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в прыжках в длину. Также нигерийская спортсменка выигрывала серебро (длина) и бронзу (бег на 200 м) чемпионата мира 2013 года в Москве.