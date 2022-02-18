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Олимпиада-2022 в Пекине

Лайшев назвал тренера по фигурному катанию Тутберидзе истинным педагогом

На Играх в Пекине две фигуристки, тренирующиеся у Тутберидзе, взошли на пьедестал в соревновании одиночниц: Анна Щербакова завоевала золото, Александра Трусова - серебро

ТАСС, 18 февраля. Президент Центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев хорошо знает тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе и считает ее истинным педагогом. Комментарий Лайшева приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Я хорошо знаю Этери Георгиевну, она истинный педагог. Не случайно Александра Трусова уходила, но в итоге вернулась обратно. Не к каждому тренеру обратно вернешься. Прекрасное отношение с Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой у Этери Георгиевны", - заявил Лайшев.

В четверг Анна Щербакова и Александра Трусова, тренирующиеся под руководством Тутберидзе и представляющие отделение "Хрустальный" Центра спорта и образования "Самбо-70", выиграли золото и серебро Олимпиады соответственно в женском одиночном катании. Еще одна представительница "Хрустального" Камила Валиева заняла четвертое место.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
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