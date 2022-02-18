Кудерметова вышла в финал теннисного турнира в Дубае

ТАСС, 18 февраля. Россиянка Вероника Кудерметова вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае.

В полуфинале Кудерметова должна была встретиться с чешкой Маркетой Вондроушовой, однако спортсменка отказалась от матча из-за травмы. В финале российская теннисистка сыграет с представительницей Латвии Еленой Остапенко, которая в полуфинале обыграла румынку Симону Халеп со счетом 2:6, 7:6 (7:0), 6:0.

Кудерметова второй раз в сезоне вышла в финал турнира WTA, в январе россиянка уступила в решающем матче соревнований в Мельбурне Халеп. На турнире в Мельбурне соперница Кудерметовой по полуфиналу - японка Наоми Осака - также снялась с матча из-за травмы.

Кудерметовой 24 года, она располагается на 31-й строчке рейтинга WTA, на ее счету один титул под эгидой организации. На турнирах Большого шлема она не проходила дальше третьего круга.

Турнир в Дубае относится к категории WTA 500, проводится на кортах с покрытием "хард" и завершится 19 февраля. Действующей чемпионкой является испанка Гарбинье Мугуруса. Общий призовой фонд турнира составляет $703,58 тыс.