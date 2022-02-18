Бронзовый призер Олимпиады Елистратов рассказал, что скучал по пельменям во время Игр

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российский шорт-трекист Семен Елистратов, завоевавший бронзовую награду на Олимпиаде, скучал по еде во время выступления в Пекине. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

"По чему больше скучал? Пельмени, борщ, рассольник, любимая жена, сын, вся большая семья, которая ждет меня в Уфе. Всегда хочется золота, но медаль и четвертое место - то, что мы сейчас заслуживаем. Олимпиада расставляет все по своим местам", - сказал Елистратов.

"Олимпиада, наверное, запомнилась прежде всего для меня результатом Сан Саныча Большунова, выдающимся точно, и выступлением Камилы Валиевой. Как мне кажется, в случае с Валиевой была откровенная травля со стороны СМИ, она психологически не справилась, но ей 15 лет. Отдыха пока нет, скоро чемпионат мира, приеду домой в Уфу, а затем через пару дней начну подготовку к турниру", - добавил спортсмен.

В пятницу Елистратов вернулся в Москву после выступления на Олимпиаде в Пекине. Спортсмен завоевал бронзовую медаль на дистанции 1 500 м, в составе сборной России занял четвертое место в эстафете.

Елистратову 31 год, он представляет спортивное общество "Динамо". Завоеванная бронза является третьей олимпийской медалью в его карьере, ранее он становился третьим на Олимпиаде-2018 на дистанции 1 500 м и первым в эстафете на Играх в Сочи. Также на его счету одна победа на чемпионате мира и 14 - на чемпионатах Европы.