Хоккеист Яковлев заявил, что воспользовался советом Зарипова в серии буллитов со шведами

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Защитник сборной России по хоккею Егор Яковлев воспользовался советом бывшего хоккеиста национальной команды Даниса Зарипова в серии буллитов полуфинального матча олимпийского турнира со шведами. Об этом Яковлев рассказал журналистам.

"До сих пор еще не отошел, на буллит выходил, знал, что буду делать. Спасибо Данису Зарипову (трехкратному чемпиону мира - прим. ТАСС), мы говорили, он сказал, что подмышкой мертвая зона, туда бросать. Боялся, что у шведов есть тоже мастеровитые в этом плане игроки, но главное, что мы выиграли. Не понимал, что делаем историю, у меня был один буллит", - сказал Яковлев.

Победный буллит реализовал 20-летний Арсений Грицюк. "Овертайм тяжело сложился, поскольку играли с осторожностью. Грицюк принес нам победу. Он умница", - отметил Яковлев.

По ходу матча сборная России вела в счете, но пропустила в третьем периоде. "Ничего страшного, что пропустили гол. Продолжали играть дальше", - рассказал нападающий российской сборной Никита Гусев.

Встреча завершилась победой сборной России по буллитам, основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. Яковлев выполнял последнюю попытку в серии из пяти штрафных бросков и в случае промаха российские хоккеисты не вышли бы в финал Олимпиады.

В финале олимпийского хоккейного турнира сборная России 20 февраля сыграет с командой Финляндии. Встреча начнется в 7:10 мск.