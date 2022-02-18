Хоккеист Грицюк заявил, что уверенно выходил на исполнение буллита в матче со шведами

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Нападающий сборной России по хоккею Арсений Грицюк с уверенностью выходил на лед перед исполнением решающего буллита в полуфинальном матче олимпийского турнира против сборной Швеции. Об этом он рассказал журналистам.

"Осознания еще нет, что случилось. Виноват в пропущенной шайбе, понимал, что моя ошибка могла повлиять на результат. На буллит выходил - сразу знал, что делать. Люблю буллиты, тут игра один на один с вратарем, кто кого переиграет", - сказал Грицюк.

В пятницу сборная России по буллитам обыграла команду Швеции и вышла в финал олимпийского турнира. Основное время встречи и овертайм завершились вничью 1:1. Грицюк стал автором победного буллита.

В финале сборная России сыграет с командой Финляндии, встреча пройдет 20 февраля в 7:10 мск.