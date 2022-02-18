Михайлов считает, что российские хоккеисты в полуфинале Олимпиады были настоящей командой

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российские хоккеисты обыграли шведов в полуфинале Олимпиады в Пекине благодаря сильной командной игре. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР, член правления Федерации хоккея России Борис Михайлов.

"Надо поздравить всю команду, молодчики они, бились, никого не хочу выделять, сегодня был кулак. Мне команда сегодня полностью понравилась и по самоотдачи, по всему!" - сказал Михайлов.

Михайлов также высказался о решении доверить Никите Гусеву бить три буллита в серии. "У меня однажды [Андрей] Коваленко пять раз бил и все пять забил. Поэтому все нормально, напряжение сказывается", - добавил собеседник агентства.

В пятницу сборная России обыграла команду Швеции в серии буллитов. Победный буллит реализовал Арсений Грицюк, три броска выполнил Никита Гусев, один из которых оказался точным.

В финале сборная России сыграет с командой Финляндии, встреча пройдет 20 февраля и начнется в 7:10 мск.