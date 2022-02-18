Хоккеист Яковлев рассказал, что благодарен психологу за крепкие нервы во время полуфинала

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Защитник сборной России по хоккею Егор Яковлев смог сохранить нервы во время исполнения буллитов в полуфинале Олимпиады со шведами благодаря своему спортивному психологу. Об этом он рассказал журналистам.

"Как получилось сохранить крепкие нервы в такой момент? Я этого даже не понимал, просто выходил и бросал. Спасибо за это моему спортивному психологу", - рассказал Яковлев.

В пятницу сборная России по буллитам обыграла команду Швеции и вышла в финал олимпийского турнира. Основное время встречи и овертайм завершились вничью - 1:1. Яковлев забросил буллит, позволивший россиянам уйти от поражения.

В финале сборная России сыграет с командой Финляндии, встреча пройдет 20 февраля в 7:10 мск.