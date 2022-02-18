Третьяк: российские хоккеисты справились с психологическим грузом в полуфинале Олимпиады

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Российские хоккеисты в полуфинальном матче Олимпиады со шведами справились с огромным психологическим грузом и победили в очень нервной игре. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

"Все, кто смотрел игру в прямом эфире и переживал у телеэкранов, поняли, какой ценой достаются олимпийские медали. Огромный психологический груз, нервная игра, результат которой неясен до последней секунды, борьба равных соперников и очень высокая цена ошибки. Я от всей души благодарю игроков, которые справились с этим грузом, преодолели себя, выстояли и победили", - сказал Третьяк.

"Шведская сборная показала себя острой, сильной и умелой командой, но наши парни - молодцы! Ложились под шайбу, забивали буллиты в самый нужный момент, вратарь [Иван] Федотов отбил много сложных бросков на всех отрезках матча. Поздравляю всю хоккейную Россию с выходом в финал Олимпиады, в воскресенье нас ждет самый важный матч года с Финляндией", - добавил он.

В пятницу сборная России по буллитам обыграла команду Швеции и вышла в финал олимпийского турнира. Основное время встречи и овертайм завершились вничью - 1:1. В финале сборная России сыграет с командой Финляндии, встреча пройдет 20 февраля и начнется в 7:10 мск.