Капитан сборной Швеции пожелал российским хоккеистам удачи в финале Олимпиады

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Капитан сборной Швеции Антон Ландер считает команду России хорошим соперником и желает ей удачи в финале. Об этом он рассказал журналистам.

"Результат простой: Россия забила на один гол больше. Если хотите поговорить об игре, то две команды боролись. Мы играли с хорошим соперником. Желаю России удачи в финале против Финляндии", - сказал Ландер.

"У Швеции были хорошие шансы выиграть до овертайма, в том числе у меня, - продолжил он. - Наш вратарь проводит отличный турнир. Хотел бы я, чтобы мы могли забить для него еще один гол, он этого так заслужил".

Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в полуфинале олимпийского турнира в серии буллитов.

В финале сборная России сыграет с командой Финляндии, которая в пятницу обыграла в полуфинале словаков (2:0). Финальная игра пройдет 20 февраля и начнется в 7:10 мск. Шведы и словаки встретятся в матче за третье место 19 февраля, начало - 16:10 мск.