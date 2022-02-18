Фетисов: российские хоккеисты показали лучшую игру на олимпийском турнире в полуфинале

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею показала лучшую игру на олимпийском хоккейном турнире в полуфинальном матче со шведами. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

"Как я и предполагал, игра получилась непростая, нервозная. Против нас играл очень сильный соперник, они были мотивированы, но наши ребята больше хотели победить. Они выполнили установку тренера, вратарь отыграл так, как и должен в таких ситуациях, молодой парень забил победный буллит - все как по написанному сценарию. Это лучшая игра сборной России на этом турнире", - сказал Фетисов.

"Сборная Финляндии - непростой соперник, что финская, что шведская команды очень солидно выглядят, одну обыграли, осталось вторую. У них очень организованный коллектив, и они обладают огромной мотивацией впервые в своей истории стать олимпийскими чемпионами. Нам надо будем хорошо физически подойти к игре, лезть на ворота, дисциплина должна быть на самом высоком уровне, ждем победы", - добавил собеседник агентства.

В пятницу сборная России обыграла команду Швеции в серии буллитов. Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1. Победный буллит реализовал Арсений Грицюк. В финале сборная России сыграет с командой Финляндии, встреча пройдет 20 февраля и начнется в 7:10 мск.