Жамнов: серия буллитов - это лотерея, в которой победителями стали российские хоккеисты

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Серия буллитов всегда является лотереей, в полуфинале олимпийского турнира в ней вышли победителями российские хоккеисты. Об этом журналистам рассказал главный тренер российской сборной Алексей Жамнов.

"Ответственность за выбор исполнителей буллитов как старший тренер взял на себя я, - сказал Жамнов. - [Никита] Гусев хороший исполнитель буллитов, где-то сработало, где-то нет, но сейчас главное, что мы в финале. Буллиты - это лотерея, надо выбрать того, кто сделает решающий бросок".

В пятницу сборная России по буллитам обыграла команду Швеции и вышла в финал олимпийского турнира. Основное время встречи и овертайм завершились вничью - 1:1. Победный буллит забил 20-летний нападающий Арсений Грицюк.

В финале сборная России сыграет с командой Финляндии, встреча пройдет 20 февраля и начнется в 7:10 мск.