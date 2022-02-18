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Олимпиада-2022 в Пекине

Жамнов: серия буллитов - это лотерея, в которой победителями стали российские хоккеисты

В пятницу россияне вышли в финал олимпийского турнира, обыграв шведов
Главный тренер мужской сборной России по хоккею Алексей Жамнов Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Главный тренер мужской сборной России по хоккею Алексей Жамнов
© Антон Новодережкин/ТАСС

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Серия буллитов всегда является лотереей, в полуфинале олимпийского турнира в ней вышли победителями российские хоккеисты. Об этом журналистам рассказал главный тренер российской сборной Алексей Жамнов.

"Ответственность за выбор исполнителей буллитов как старший тренер взял на себя я, - сказал Жамнов. - [Никита] Гусев хороший исполнитель буллитов, где-то сработало, где-то нет, но сейчас главное, что мы в финале. Буллиты - это лотерея, надо выбрать того, кто сделает решающий бросок".

В пятницу сборная России по буллитам обыграла команду Швеции и вышла в финал олимпийского турнира. Основное время встречи и овертайм завершились вничью - 1:1. Победный буллит забил 20-летний нападающий Арсений Грицюк.

В финале сборная России сыграет с командой Финляндии, встреча пройдет 20 февраля и начнется в 7:10 мск.

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Олимпиада-2022 в ПекинеЖамнов, Алексей Юрьевич
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