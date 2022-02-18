В десятках. Российские горнолыжники завершают выступления на Олимпийских играх в Пекине

Золотое время мужской отечественной команды пришлось на начало восьмидесятых годов прошлого столетия. В марте 1981 года в течение одного месяца советские горнолыжники выиграли пять этапов Кубка мира. Валерий Цыганов выиграл скоростной спуск в американском Аспене, затем четырежды первым становился Александр Жиров. Эти победы вошли в историю горнолыжного спорта как "24 дня русского чуда".

К женской команде победы пришли в девяностые годы. Наибольших успехов добились Светлана Гладышева и Варвара Зеленская. Гладышева стала серебряным призером Олимпийских игр 1994 года и бронзовым призером на чемпионате мира 1991 года. На этапах Кубка мира она одержала одну победу и заняла два призовых места.

Зеленская не выигрывала медалей на Олимпийских играх и чемпионатах мира, однако она была и до сих пор остается самой успешной представительницей России в Кубках мира. На ее счету четыре победы и девять призовых мест на этапах. В сезоне-1996/97 она заняла третье место в зачете скоростного спуска.

В последние годы российские горнолыжники редко занимали высокие места на международных стартах. Основные успехи сборной России в XXI веке связаны с Хорошиловым, которому в Пекине исполнилось 38 лет. На его счету одна победа на этапе Кубка мира и девять призовых мест. Также в сезоне-2014/15 он занял третье место в общем зачете слаломистов, а в 2017 году стал пятым на чемпионате мира.

Помимо Хорошилова, в состав сборной России вошли Александр Андриенко, Иван Кузнецов, Полина Мельникова, Юлия Плешкова, Екатерина Ткаченко и Анастасия Горностаева. Лучшим результатом у мужчин стало десятое место в слаломе у Хорошилова, а у женщин Плешкова также осталась десятой в горнолыжной комбинации. 19 февраля пройдут соревнования смешанных команд.

Как отметил в беседе с ТАСС президент Российской федерации горнолыжного спорта Леонид Мельников, на Олимпийских играх российские горнолыжники показали, что они являются конкурентоспособными на мировом уровне. "Результаты Игр я оцениваю как положительные. Александр Хорошилов хорошо выступил, с такой конкуренцией занять десятое место — это здорово. Российские мужчины никогда не добивались таких результатов на Олимпийских играх, поэтому я считаю, что он соревновался достойно", — сказал Мельников

"Также, я считаю, хорошо выступила Юлия Плешкова, она была в двадцатках сильнейших в трех дисциплинах. Российские горнолыжники остаются конкурентоспособными, продолжают бороться за самые высокие места, и это видят организаторы всех крупнейших мировых соревнований", — добавил собеседник агентства.

Мельников считает, что на следующих Играх у россиян обязательно будет шанс побороться за медали, так как в стране растет перспективная молодежь. "У нас есть хорошие перспективные ребята, которые могли бороться за попадание в 15 сильнейших уже в Пекине. Это Семен Ефимов в слаломе, Никита Алехин в гигантском слаломе, Кузнецов и Андриенко, Павел Трихичев, который восстанавливается после травм в этом сезоне. Конечно, мы не выставим 11 человек на этапе Кубка мира, как это делает сборная Австрии, но на следующих Играх у нас обязательно будет шанс побороться за медали".

За выступлениями горнолыжников следят по всей стране, и уж точно жители небольшого города Елизово в Камчатском крае, откуда родом лидеры сборной Хорошилов и Плешкова, а также в столице, где начинали свой путь в большой спорт Горностаева и Мельникова. Неудивительно, что в этих регионах так же, как и в Алтайском крае, Калужской области, Кемеровской области, Красноярском крае, Ленинградской области, Магаданской области, Московской области, Мурманской области, Пермском крае, Республике Башкортостан, Сахалинской области, Свердловской области, Челябинской области, Санкт-Петербурге и Кабардино-Балкарской Республике, горнолыжный спорт является базовым видом.

Подготовка горнолыжников к Олимпийским играм проходила в три этапа. Первый прошел летом, спортсмены проводили сбор в поселке Терскол в Кабардино-Балкарской Республике. Затем они переехали на ледники Швейцарии, а завершающий этап провели, соревнуясь на этапах Кубка мира.

"Мы благодарны и министерству спорта, и Олимпийскому комитету России, мы тесно сотрудничаем в рамках подготовки спортсменов и развития горнолыжного спорта в стране. Министерство спорта помогало нам финансированием, организацией тренировочного процесса и методическим обеспечением", — отметил Мельников.

Развитию горнолыжного спорта в стране способствует также проведение международных соревнований на ее территории. С 15 по 18 марта в Южно-Сахалинске пройдет этап Кубка Дальнего Востока, а с 21 по 24 марта этап этого турнира пройдет в Елизово. Южно-Сахалинск является претендентом на проведение чемпионата мира среди юниоров 2024 года. Ранее в Сочи проходили этапы Кубка мира, и, как заявил Мельников, федерация ведет работу по его возвращению в Россию.

По данным федерального статистического наблюдения за 2020 год, в России горнолыжным спортом занимаются 125,4 тыс. человек, из них 11,7 тыс. — на профессиональном уровне. Всего в стране 94 организации в 41 регионе имеют необходимую для тренировок материальную техническую базу, в том числе 39 спортивных школ олимпийского резерва.

Даниил Сорокин