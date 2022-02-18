ЦСКА объявил о переходе футболиста Карраскаля на правах аренды

ТАСС, 18 февраля. Колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль перешел в московский футбольный клуб ЦСКА на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Арендное соглашение рассчитано до окончания сезона-2021/22.

Карраскалю 23 года, с 2019-го он выступает за аргентинский "Ривер Плейт", в составе которого в прошлом сезоне провел 44 игры, забил четыре гола и отдал три голевые передачи. В составе аргентинской команды он стал финалистом Кубка Либертадорес в 2019 году. Также Карраскаль выступал за колумбийский "Мильонариос", испанскую "Севилью" и украинские "Карпаты".