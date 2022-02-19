Гол арендованного у "Спартака" Понсе принес "Эльче" победу в матче чемпионата Испании

В составе победителей отличились Гвидо Карильо (76-я минута) и Эсекьель Понсе (84). У "Райо Вальекано" гол забил Фран Гарсия (52).

ТАСС, 19 февраля. "Эльче" со счетом 2:1 обыграл "Райо Вальекано" в домашнем матче чемпионата Испании по футболу.

Понсе провел дебютный матч в составе "Эльче", он вышел на замену на 67-й минуте. Аргентинский нападающий перешел в испанскую команду 31 января на правах аренды до конца текущего сезона из московского "Спартака".

"Эльче" занимает 13-е место в таблице чемпионата Испании, команда набрала 29 очков в 25 матчах. "Райо Вальекано" идет 11-м с 31 очков за 24 игры. В следующем туре "Эльче" 25 февраля сыграет на выезде против "Леванте", "Райо Вальекано" 26 февраля примет мадридский "Реал".

Понсе 24 года, он перешел в "Спартак" летом 2019 года, провел за клуб 73 матча, забил 25 голов, отдал пять результативных передач. Футболист является воспитанником аргентинского клуба "Ньюэллс Олд Бойз", в Европе он также выступал за итальянскую "Рому", французский "Лилль" и греческий АЕК.