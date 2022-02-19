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НХЛ

Дубль и передача Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Нэшвилл" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:3
Нападающий "Каролины" Андрей Свечников AP Photo/Karl B DeBlaker
Описание
Нападающий "Каролины" Андрей Свечников
© AP Photo/Karl B DeBlaker

ТАСС, 19 февраля. "Каролина" со счетом 5:3 на своей площадке обыграла "Нэшвилл" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Брэди Шей (11-я минута), Йеспери Котканиеми (26), Джейккоб Слэвин (40) и Андрей Свечников (47; 60, в пустые ворота). У проигравших отличились Люк Кунин (39), Филип Форсберг (55), Таннер Жанно (58).

Свечников также сделал голевую передачу. Российский нападающий "Каролины" в текущем сезоне набрал 47 очков (22 заброшенные шайбы + 25 результативных передач) в 45 матчах.

"Каролина" набрала 70 очков в 48 играх и поднялась на первое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. "Нэшвилл" потерпел третье поражение подряд и с 60 очками в 50 матчах располагается на четвертой строчке в Центральном дивизионе.

В следующем матче "Каролина" 20 февраля на выезде сыграет с "Питтсбургом". "Нэшвилл" в ночь на 23 февраля в гостях встретится с "Флоридой".

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