Гол и передача Капризова не помогли "Миннесоте" обыграть "Флориду" в матче НХЛ

ТАСС, 19 февраля. "Миннесота" со счетом 2:6 на своей площадке проиграла "Флориде" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Мейсон Марчмент (11, 13 и 55-я минуты), Энтони Дюклер (29), Аарон Экблад (42) и Картер Верхаге (54). У проигравших отличились Кирилл Капризов (8) и Матс Цуккарелло (50).

Капризов также отметился результативной передачей, российский форвард набирает очки за результативность в четвертом матче подряд. "Миннесота" за десять минут до конца встречи заменила вратаря на шестого полевого игрока и реализовала численное преимущество. Две последние шайбы "Флорида забросила в пустые ворота.

Капризов набрал 61 очко (23 гола + 38 результативных передач) в 45 играх текущего сезона, встреча против "Флориды" стала для него 100-й в НХЛ. Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 24 броска.

"Флорида" набрала 73 очка после 49 матчей и занимает первое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. "Миннесота" с 63 очками в 46 играх располагается на втором месте в Центральном дивизионе.

В следующем матче "Флорида" 20 февраля на выезде сыграет с "Чикаго", а "Миннесота" в ночь на 21 февраля встретится с "Эдмонтоном".