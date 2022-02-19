Фигуристка Щербакова заявила, что осознание победы на Олимпиаде к ней еще не пришло

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Анна Щербакова еще не осознала, что завоевала золотую медаль Олимпийских игр в одиночном катании. Об этом спортсменка рассказала в интервью Первому каналу.

"Осознание золотой медали все еще не пришло, даже не пришло осознание того, что соревнования закончились. Все равно остается некоторое напряжение, как будто все еще впереди. После награждения могу сказать, что радость есть. Есть мысль, что не думаю ни о чем, но я счастлива", - сказала Щербакова.

В четверг Щербакова выиграла золото Олимпиады в женском одиночном катании, второй стала еще одна россиянка, Александра Трусова, бронзовым призером - японка Каори Сакамото. Олимпийская чемпионка Пекина в командном турнире Камила Валиева стала четвертой.

"Мама никогда не смотрит мои прокаты в прямом эфире, она узнает чуть позже. Она перестала их смотреть еще с того момента, когда я совсем маленькая была", - отметила фигуристка.

Щербаковой 17 лет, она тренируется под руководством Этери Тутберидзе и представляет отделение "Хрустальный" Центра спорта и образования "Самбо-70". Фигуристка является действующей чемпионкой мира и трехкратной победительницей чемпионатов России.