Российские фигуристы планируют принять участие в церемонии закрытия Олимпиады в Пекине

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Члены сборной России по фигурному катанию планируют принять участие в церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине, которая пройдет 20 февраля. Об этом ТАСС сообщили в штабе команды.

"Российские фигуристы планируют принять участие в церемонии закрытия", - сказал собеседник агентства.

На Олимпиаде в Пекине сборная России по фигурному катанию завоевала золотые медали в командном турнире, в женском одиночном катании олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова, серебряным призером - Александра Трусова. Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли серебро в танцах на льду.

19 февраля произвольную программу представят спортивные пары. Соревнования начнутся в 14:00 мск.