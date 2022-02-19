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Олимпиада-2022 в Пекине

Российские фигуристы планируют принять участие в церемонии закрытия Олимпиады в Пекине

Мероприятие пройдет в воскресенье
Евгения Тарасова и Владимир Морозов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Евгения Тарасова и Владимир Морозов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Члены сборной России по фигурному катанию планируют принять участие в церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине, которая пройдет 20 февраля. Об этом ТАСС сообщили в штабе команды.

"Российские фигуристы планируют принять участие в церемонии закрытия", - сказал собеседник агентства.

На Олимпиаде в Пекине сборная России по фигурному катанию завоевала золотые медали в командном турнире, в женском одиночном катании олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова, серебряным призером - Александра Трусова. Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли серебро в танцах на льду.

19 февраля произвольную программу представят спортивные пары. Соревнования начнутся в 14:00 мск.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
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