Крянин: сокращение дистанции марафона не должно сказаться на шансах Большунова на медаль

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Сокращение дистанции лыжного мужского марафона на Олимпийских играх в Пекине с 50 км до 30 не должно отразиться на шансах россиянина Александра Большунова на призовое место. Такое мнение ТАСС высказал член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин.

"Если гонку проведут, значит, это будет согласовано с судейской коллегией, которая будет руководствоваться правилами, и первый пункт в них - забота о здоровье спортсменов, - заметил Крянин. - Поэтому если примут решение, то вред здоровью лыжников не должен быть нанесен. Конечно, спортсменам придется утеплиться и надеть вместо перчаток варежки. Но форма это позволяет".

"Все будут в равных условиях. Но кто-то любит бегать по морозу, кто-то - в более теплую погоду. Но для русских, я думаю, холод не будет проблемой, они справляются с любым морозом", - считает собеседник ТАСС.

Дистанция гонки была сокращена из-за холодной погоды и сильного ветра. Старт был запланирован на субботу на 09:00 мск, но его перенесли на 10:00 мск.

В гонке помимо Большунова выступят россияне Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Денис Спицов. "Я думаю, что большой разницы для того же Большунова сегодня не будет, какую дистанцию бежать. Это же масс-старт, все бегут вместе. Да, тактика немного поменяется, но бежать в мороз 30 километров - все равно это очень большая нагрузка", - добавил Крянин.

"Мне тоже приходилось выступать в такую погоду, когда на стадионе разрешенные 18 градусов мороза, а когда поднимешься на гору, там куда холоднее и сильный ветер. Я выиграл бронзу чемпионата мира в Лахти как раз в такую погоду", - заключил собеседник ТАСС, ставший на том мировом первенстве бронзовым призером в гонке на 50 км.