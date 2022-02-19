В МОК признали эффективной работу системы закрытого "пузыря" на Олимпиаде в Пекине

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Система закрытого "пузыря" на Олимпиаде в Пекине сработала на 100% и позволила предотвратить передачу коронавируса среди участников Игр. Об этом на 139-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) заявил глава координационной комиссии Игр в Пекине Хуан Антонио Самаранч - младший.

"Пиком числа спортсменов на изоляции было 4 февраля, день открытия Игр - 48 атлетов на изоляции. Сегодня два атлета и еще шесть человек еще остаются на изоляции. Надеюсь, к церемонии закрытия не останется никого. 171 тест из 1,7 млн показали положительный результат внутри "пузыря". Каждый из 171 случая был отслежен на предмет близких контактов. Так что передачи вируса внутри "пузыря" не было. Система закрытого "пузыря" сработала на 100%", - сказал Самаранч-младший.

Он добавил, что по приезде в Пекин 264 человека получили положительный результат теста на коронавирус, что составляет менее 2% от общего количества тестов. "Конечно, каждому позитивно протестированному конкретному человеку неважны эти проценты. Он сам для себя был 100%. И наши усилия были сосредоточены, чтобы сделать все для этих людей", - резюмировал глава координационной комиссии Игр.

Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.